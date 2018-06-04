Другие материалы
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Происшествия
05.06.2018, 16:33
МВД РФ выявило мошенническую схему реализации билетов на ЧМ-2018
5 июня. Mossovetinfo.ru – МВД России выявило мошенническую схему продажи билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Устан...
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Происшествия
04.06.2018, 20:28
МЧС: в Москве до утра 5 июня ожидается гроза и усиление ветра
4 июня. Mossoverinfo.ru - МЧС предупредило о грозе в Москве вечером 4 июня и в ночь на 5 июня. Об этом сообщили в МЧС. При грозе, которая может идти до 10:00 5 июням возможно усиление ветра с поры...
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Происшествия
04.06.2018, 12:18
ФСБ задержала в Красноярском крае 11 вербовщиков террористов
4 июня. Mossovetinfo.ru – Сотрудники управления ФСБ по Красноярскому краю задержали 11 членов религиозной организации, которые осуществляли вербовку в террористические организации Сирии и Афганиста...