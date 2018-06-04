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Происшествия     05.06.2018 16:33

МВД РФ выявило мошенническую схему реализации билетов на ЧМ-2018

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Теги:  ЧМ-2018  билеты  мошенничество  МВД 

5 июня. Mossovetinfo.ru – МВД России выявило мошенническую схему продажи билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что преступная группа создала call-центр, в котором принимали заказы, рассказывали о способах оплаты и уточняли адреса доставки. На специально созданном интернет-сайте были опубликованы фальшивые договора на продажу билетов. Получив стопроцентную предоплату, мошенники переставали выходить на связь. При этом, цена билетов у мошенников составляла от 20 до 60 тысяч рублей.

В ходе проведенного обыска у преступников были изъяты компьютерная техника, сотовые телефоны, банковские и сим-карты, поддельные договоры на продажу билетов на чемпионат мира по футболу FIFA 2018, печати. Сайт по фальшивой продаже билетов был заблокирован. Двое участников преступной группы задержаны в республике Марий-Эл, еще один соучастник – в Ставропольском крае.


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Теги: 
ЧМ-2018  билеты  мошенничество  МВД 

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