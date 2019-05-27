27 мая. Mossovetinfo.ru – На Ярославском направлении МЖД произошел сбой в движении пригородных электричек, сообщается на официальном сайте МЖД.
Сообщается, что по техническим причинам ряд электричек были задержаны в пути и теперь следуют с увеличенными интервалами.
Железнодорожники предпринимают все меры, чтобы сократить опоздание и ввести движение электропоездов в график.
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