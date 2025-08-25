Другие материалы
Происшествия
08.09.2025, 06:13
Осужденному за хищения Олегу Митволю отказали в помиловании
8 сентября — Mossovetinfo.ru — Ходатайство о помиловании бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя,...
Происшествия
27.08.2025, 11:34
Бутылки с зажигательной смесью кинул мужчина на востоке Москвы в сторону автомобилей МВД и ГБУ «Жилищник»
27 августа — Mossovetinfo.ru — Прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту...
Происшествия
25.08.2025, 10:31
Задержанного по делу о хищении 1 млрд рублей замгубернатора Курской области этапируют в Москву
25 августа — Mossovetinfo.ru — Силовики этапируют в Москву врио заместителя губернатора Курской области Владимира Б...