Происшествия     08.09.2025 06:13

Осужденному за хищения Олегу Митволю отказали в помиловании

8 сентября — Mossovetinfo.ru — Ходатайство о помиловании бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя, осужденного по уголовному делу о хищении при строительстве метро в Красноярске, отклонено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию от его адвоката.
«Со слов Олега Митволя, об отказе администрации президента в помиловании его уведомили через ГУ ФСИН», - сказал собеседник агентства.

Также, по его словам, до конца отбытия наказания Митволю осталось не более 9 месяцев. Ранее в ГУ ФСИН по Московской области сообщали ТАСС, что ходатайство о помиловании осужденного Митволя в 2024 году в комиссию по вопросам помилования ведомством не было поддержано.

Олег Митволь, возглавивший совет директоров АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» (ТИСИЗ), был приговорен в сентябре 2023 года Железнодорожным районным судом Красноярска к 4,5 года лишения свободы по уголовному делу о хищении более 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске.

Бывший замглавы Росприроднадзора и член правительства Москвы при мэре Юрии Лужкове,, председатель совета директоров компании ТИСИЗ Олег Митволь признал вину в суде по делу о крупном мошенничестве при строительстве красноярского метро.

