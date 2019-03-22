22 марта. Mossovetinfo.ru – Партия наркотиков весом в 44 килограмма была изъята полицейскими в одном из гаражных кооперативов на юге Москвы, сообщается на официальном сайте МВД РФ.
Сообщается, что полиция задержала 51-летнего приезжего, у которого при личном досмотре был обнаружен сверток, в котором находилось 130 грамм марихуаны. Был установлен соучастник задержанного, занимавшийся торговлей наркотиками. В арендованном им гаражном боксе в Востряковском проезде был проведен обыск, в ходе которого были изъяты около 4 килограмм марихуаны и более 40 килограммов гашиша.
Предположительная стоимость изъятых наркотиков составляет более 34 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые заключены под стражу.
11:02 Происшествия Партия наркотиков на сумму более 30 миллионов рублей изъята в Москве
09:56 Город (Москва и область) ЦОДД: в Москве 22 марта сильный снегопад и плохая видимость
09:50 В России В ПФР объяснили кто имеет право на получение двух пенсий одновременно
09:39 Город (Москва и область) Более 80 музеев Москвы можно будет бесплатно посетить 24 марта
08:59 Общество Большинство россиян считают поездки на такси безопасными - опрос
07:41 Общество Встречи префектов с жителями 27 марта. Адреса
20:03 Город (Москва и область) Киевское и Смоленское направления МЖД соединит новая ветка
10:18 Другое Яндекс начал тестировать социальную сеть с искусственным интеллектом
10:07 Общество В Москве стартует новый цикл проекта «Бизнес-уикенд» для школьников
17:44 Общество Фестиваль «Союзультфильм» пройдет в «Москвариуме» на ВДНХ с 16 по 24 марта
11:18 Общество Минприроды России просят провести публичное обсуждение изменения границ нацпарка «Лосиный остров»
15:31 Город (Москва и область) Мосгордума утвердила 15 членов Общественной палаты столицы