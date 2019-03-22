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Происшествия     22.03.2019 11:02

Партия наркотиков на сумму более 30 миллионов рублей изъята в Москве

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Теги:  полиция  наркотики 

22 марта. Mossovetinfo.ru – Партия наркотиков весом в 44 килограмма была изъята полицейскими в одном из гаражных кооперативов на юге Москвы, сообщается на официальном сайте МВД РФ.

Сообщается, что полиция задержала 51-летнего приезжего, у которого при личном досмотре был обнаружен сверток, в котором находилось 130 грамм марихуаны. Был установлен соучастник задержанного, занимавшийся торговлей наркотиками. В арендованном им гаражном боксе в Востряковском проезде был проведен обыск, в ходе которого были изъяты около 4 килограмм марихуаны и более 40 килограммов гашиша.

Предположительная стоимость изъятых наркотиков составляет более 34 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые заключены под стражу.


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Теги: 
полиция  наркотики 

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