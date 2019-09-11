11 сентября. Mossovetinfo.ru – На станции метро «Университет» пассажир погиб в результате падения под поезд, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Для того, чтобы извлечь тело погибшего на 10 минут было снято напряжение с контактного рельса.
Ранее сообщалось, что в результате падения пассажира на рельсы произошел сбой в движении поездов на Сокольтнической линии. Временно было остановлено движение поездов от станции «Юго-Западная» до станции «Спортивная».
В настоящее время движение поездов на Сокольнической линии восстановлено и введено в график.
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