11 сентября. Mossovetinfo.ru – На станции метро «Университет» пассажир погиб в результате падения под поезд, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.



Для того, чтобы извлечь тело погибшего на 10 минут было снято напряжение с контактного рельса.



Ранее сообщалось, что в результате падения пассажира на рельсы произошел сбой в движении поездов на Сокольтнической линии. Временно было остановлено движение поездов от станции «Юго-Западная» до станции «Спортивная».



В настоящее время движение поездов на Сокольнической линии восстановлено и введено в график.