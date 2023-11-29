Другие материалы
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Происшествия
01.12.2023, 14:58
Площадь пожара на рынке «Садовод» увеличилась до 600 квадратных метров - МЧС России
1 декабря — Mossovetinfo.ru — "Площадь пожара на рынке «Садовод» увеличилась до 600 квадратных метров. Быстрому распр...
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Происшествия
01.12.2023, 12:42
В Москве горит рынок «Садовод», людей эвакуируют
1 декабря — Mossovetinfo.ru — На столичном рынке "Садовод" около полудня в пятницу возник пожар, людей эвакуируют, оп...
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Происшествия
29.11.2023, 13:09
На западе Москвы задержан мужчина, готовивший теракт - подрыв цистерны
29 ноября — Mossovetinfo.ru — В Москве взят под стражу мужчина, планировавший совершение террористического акта на т...