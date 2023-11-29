1 декабря — Mossovetinfo.ru — "Площадь пожара на рынке «Садовод» увеличилась до 600 квадратных метров. Быстрому распр...

1 декабря — Mossovetinfo.ru — На столичном рынке "Садовод" около полудня в пятницу возник пожар, людей эвакуируют, оп...

29 ноября — Mossovetinfo.ru — В Москве взят под стражу мужчина, планировавший совершение террористического акта на т...