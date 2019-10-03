3 октября. Mossovetinfo.ru – В подмосковной Балашихе 15-летний подросток убил девочку из параллельного класса, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по Московской области.
Тело школьницы с травмой головы было обнаружено в одном из заброшенных зданий в Балашихе. Подозреваемый в убийстве был установлен и задержан. На допросе он показал, что убил девушку в результате внезапно возникшей ссоры.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Назначен ряд экспертиз, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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