3 октября. Mossovetinfo.ru – В подмосковной Балашихе 15-летний подросток убил девочку из параллельного класса, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по Московской области.



Тело школьницы с травмой головы было обнаружено в одном из заброшенных зданий в Балашихе. Подозреваемый в убийстве был установлен и задержан. На допросе он показал, что убил девушку в результате внезапно возникшей ссоры.



Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Назначен ряд экспертиз, устанавливаются все обстоятельства случившегося.