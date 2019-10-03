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Происшествия     03.10.2019 10:44

Подросток убил школьницу из параллельного класса в подмосковной Балашихе

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Теги:  Московская область  Балашиха  подростки  СК РФ  убийство  уголовное дело 

3 октября. Mossovetinfo.ru – В подмосковной Балашихе 15-летний подросток убил девочку из параллельного класса, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по Московской области.

Тело школьницы с травмой головы было обнаружено в одном из заброшенных зданий в Балашихе. Подозреваемый в убийстве был установлен и задержан. На допросе он показал, что убил девушку в результате внезапно возникшей ссоры.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Назначен ряд экспертиз, устанавливаются все обстоятельства случившегося.


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Теги: 
Московская область  Балашиха  подростки  СК РФ  убийство  уголовное дело 

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