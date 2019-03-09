9 марта. Mossovetinfo.ru – Несовершеннолетний 2003 года рождения умер в одном из медицинских учреждений Москвы после проведения стоматологических процедур. Об этом сообщается в следственном управлении СКР.



Подросток поступил на стационарное лечение в одно из медицинских учреждений города. 7 марта после проведения стоматологических процедур он скончался.



Подробности не сообщаются. Проводится проверка.