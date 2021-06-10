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Происшествия     10.06.2021 18:07

Поезда не ходили по зелёной ветке метро около часа

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Теги:  метро  метрополитен  сбой 

10 июня. Mossovetinfo.ru — Сбой в движении поездов на Замоскворецкой линии метро продлился около часа, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Ранее сообщалось, что из-за упавшего на рельсы пассажира было остановлено движение поездов от станции «Новокузнецкая» до станции «Автозаводская».

В настоящее время движение поездов на линии восстановлено и введено в график. О состоянии упавшего на рельсы пассажира не сообщается.

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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  сбой 

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