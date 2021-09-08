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Происшествия     08.09.2021 12:44

Погиб глава МЧС Евгений Зиничев

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Теги:  МЧС  Евгений Зиничев  гибель 

8 сентября. Mossovetinfo.ru – Глава МЧС Евгений Зиничев погиб в возрасте 55 лет, спасая человека. Как сообщили в МЧС, Зиничев погиб «при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека».

Главный редактор МИА Россия сегодня и RT Маргарита Симоньян в своем telegram-канале сообщила, что на учениях оператор, стоявший рядом с Пучковым на краю выступа, сорвался в воду. Глава МЧС бросился за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень.

Зиничев возглавил МЧС в мае 2018 года. На своем посту он сменил Владимира Пучкова.


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Теги: 
МЧС  Евгений Зиничев  гибель 

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