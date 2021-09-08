Погиб глава МЧС Евгений Зиничев

8 сентября. Mossovetinfo.ru – Глава МЧС Евгений Зиничев погиб в возрасте 55 лет, спасая человека. Как сообщили в МЧС, Зиничев погиб «при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека».



Главный редактор МИА Россия сегодня и RT Маргарита Симоньян в своем telegram-канале сообщила, что на учениях оператор, стоявший рядом с Пучковым на краю выступа, сорвался в воду. Глава МЧС бросился за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень.



Зиничев возглавил МЧС в мае 2018 года. На своем посту он сменил Владимира Пучкова.



