Погиб мальчик 2013 года рождения на юго-западе Москвы где в жилом доме произошло возгорание

7 июня — Mossovetinfo.ru — 7 июня 2023 года в многоквартирном жилом доме, расположенном по Ленинскому проспекту в городе Москве, произошло возгорание, в результате которого погиб мальчик 2013 года рождения и 8 жильцов госпитализированы в медицинские учреждения города с ожогами различной степени тяжести, им оказывается необходимая помощь, — сообщает ГСУ СК России по г. Москве.



Возбуждено уголовном дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), следователи проводят комплекс первоначальных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе пожарно-техническая.



Фото - ГСУ СК России по г. Москве