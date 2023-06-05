 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Происшествия     07.06.2023 15:00

Погиб мальчик 2013 года рождения на юго-западе Москвы где в жилом доме произошло возгорание

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  пожар  квартира  дом  возгорание  мальчик  смерть  уголовное дело  экспертиза 

7 июня — Mossovetinfo.ru — 7 июня 2023 года в многоквартирном жилом доме, расположенном по Ленинскому проспекту в городе Москве, произошло возгорание, в результате которого погиб мальчик 2013 года рождения и 8 жильцов госпитализированы в медицинские учреждения города с ожогами различной степени тяжести, им оказывается необходимая помощь, — сообщает ГСУ СК России по г. Москве.

Возбуждено уголовном дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), следователи проводят комплекс первоначальных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе пожарно-техническая.

Фото - ГСУ СК России по г. Москве


x

Карта места

Загрузить')">Загрузить

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
пожар  квартира  дом  возгорание  мальчик  смерть  уголовное дело  экспертиза 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

15:00 Происшествия Погиб мальчик 2013 года рождения на юго-западе Москвы где в жилом доме произошло возгорание

13:27 Другое Беспилотные такси в тестовом режиме запустили в Ясенево, на Юго-западе Москвы

12:12 Город (Москва и область) Выборы мэра Москвы назначены на 10 сентября 2023 года — Мосгордума

11:57 Город (Москва и область) Мосгордума уходит на каникулы до 17 сентября

10:58 Общество Применение ДЭГ в Москве 10 сентября 2023 года на выборах мэра будет проводиться на московской платформе - Памфилова

Актуальные материалы

10:58 Общество Применение ДЭГ в Москве 10 сентября 2023 года на выборах мэра будет проводиться на московской платформе - Памфилова

09:38 В России Все восемь беспилотников Киева, атаковавших Москву, поражены — Минобороны

17:32 Общество Мы должны спасти Россию от «живодерских» поправок в закон о животных - Госдума, Гусев, СРЗП

09:20 Город (Москва и область) C 20 мая по 9 июня будут закрыты входы и выходы со станции «Чеховская» и «Цветной бульвар»

13:15 Город (Москва и область) График отключения горячей воды в Москве в 2023 году - онлайн-сервис, Telegram-бот проверки

21:54 Общество Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных, санкциях к уклонистам

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru