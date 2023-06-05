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Происшествия
07.06.2023, 15:00
Погиб мальчик 2013 года рождения на юго-западе Москвы где в жилом доме произошло возгорание
7 июня — Mossovetinfo.ru — 7 июня 2023 года в многоквартирном жилом доме, расположенном по Ленинскому проспекту в город...
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Происшествия
06.06.2023, 21:56
Суд назначил принудительное лечение зкс-офицеру, устроившему стрельбу в МФЦ в Москве в 2021 году
6 июня — Mossovetinfo.ru — Суд назнчил принудительное лечение зкс-офицеру, устроившему стрельбу в МФЦ в Москве в 2021 г...
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Происшествия
05.06.2023, 12:54
Пять москвичей, — пособников телефонных мошенников с Украины, задержали в Москве
5 июня — Mossovetinfo.ru — Пять москвичей, — пособников телефонных мошенников с Украины, задержали в Москве, по подо...