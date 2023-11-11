"Попытка атаки беспилотника на Москву" пресечена в Подмосковье - Собянин

19 ноября — Mossovetinfo.ru Москва — "Попытка атаки беспилотника на Москву" пресечена в Подмосковье, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале.



"Сегодня ночью в Богородском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших в результате падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы", сообщил Собянин.



"19 ноября в 01.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.



Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Богородского городского округа Московской области", - сообщает Минобороны России в своем telegram-канале.