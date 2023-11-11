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Происшествия     19.11.2023 11:18

"Попытка атаки беспилотника на Москву" пресечена в Подмосковье - Собянин

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Теги:  БПЛА  беспилотник  Москва  Московская область  Минобороны  Собянин 

19 ноября — Mossovetinfo.ru Москва — "Попытка атаки беспилотника на Москву" пресечена в Подмосковье, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале.

"Сегодня ночью в Богородском городском округе силами ПВО  пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших в результате падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы", сообщил Собянин.

"19 ноября в 01.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Богородского городского округа Московской области", - сообщает Минобороны России в своем telegram-канале.

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Теги: 
БПЛА  беспилотник  Москва  Московская область  Минобороны  Собянин 

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