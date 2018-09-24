Другие материалы
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Происшествия
25.09.2018, 13:16
Порывы ветра до 18 метров в секунду ожидаются в Москве 25 сентября
25 сентября. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС опубликовало предупреждение о сильном ветре, ожидающемся во Москве во второй половине дня во вторник, 25 сентября. По данным синоптико...
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Происшествия
25.09.2018, 12:52
В Москве пропала 16-летняя девушка
25 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве пропала 16-летняя девушка, по факту ее исчезновения возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщается на официальном сайте московского управления СК...
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Происшествия
24.09.2018, 23:26
Алексей Навальный получил 20 суток административного ареста
24 сентября. Mossovetinfo.ru – Симоновский суд Москвы назначил 20 суток административного ареста оппозиционеру Алексею Навальному, признав его виновным в организации несанкционированной акции в цен...