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Происшествия     25.09.2018 13:16

Порывы ветра до 18 метров в секунду ожидаются в Москве 25 сентября

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Теги:  МЧС  предупреждение  ветер 

25 сентября. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС опубликовало предупреждение о сильном ветре, ожидающемся во Москве во второй половине дня во вторник, 25 сентября.

По данным синоптиков, с 13:00 до 23:00 порывы ветра в Москве могут достигать 18 метров в секунду.

Гражданам рекомендуется соблюдать осторожность, не укрываться от непогоды под деревьями, обходить широкоформатные конструкции, автомобилистам рекомендуется на парковать автомобили под деревьями и рекламными конструкциями.


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Карта места

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Теги: 
МЧС  предупреждение  ветер 

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