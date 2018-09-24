25 сентября. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС опубликовало предупреждение о сильном ветре, ожидающемся во Москве во второй половине дня во вторник, 25 сентября.



По данным синоптиков, с 13:00 до 23:00 порывы ветра в Москве могут достигать 18 метров в секунду.



Гражданам рекомендуется соблюдать осторожность, не укрываться от непогоды под деревьями, обходить широкоформатные конструкции, автомобилистам рекомендуется на парковать автомобили под деревьями и рекламными конструкциями.