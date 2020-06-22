22 июня. Mossovetinfo.ru – Государственное обвинение попросило суд приговорить режиссера Кирилла Серебренникова к 6 годам колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей по делу «Седьмой студии».



К реальным срокам обвинение попросило приговорить и других фигурантов дела. Бывшего директора «Гоголь-центра» и Генерального продюссера «Седьмой студии» Алексея Малобродского прокурор попросил приговорить к 5 годам лишения свободы, бывшего генерального директора «Седьмой студии» Юрия Итина и бывшую чиновницу Минкульта, директора Российского академического молодежного театра Софью Апфельбаум – к 4 годам заключения каждого.



При этом, Гособвинение снизило вменяемый фигурантам ущерб со 1300 до 129 миллионов рублей.



Серебренников и другие фигуранты дела, обвиняются в мошенничестве в особо крупных размерах. По мнению обвинения, в ходе реализации проекта «Платформа» в 2011-2014 году, обвиняемые похитили бюджетные средства, выделенные на проект, путем завышения стоимости работ.