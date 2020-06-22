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Происшествия     22.06.2020 13:19

Прокурор попросил 6 лет колонии для режиссера Серебренникова

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Теги:  Кирилл Серебренников  суд  прокуратура  обвинение 

22 июня. Mossovetinfo.ru – Государственное обвинение попросило суд приговорить режиссера Кирилла Серебренникова к 6 годам колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей по делу «Седьмой студии».

К реальным срокам обвинение попросило приговорить и других фигурантов дела. Бывшего директора «Гоголь-центра» и Генерального продюссера «Седьмой студии» Алексея Малобродского прокурор попросил приговорить к 5 годам лишения свободы, бывшего генерального директора «Седьмой студии» Юрия Итина и бывшую чиновницу Минкульта, директора Российского академического молодежного театра Софью Апфельбаум – к 4 годам заключения каждого.

При этом, Гособвинение снизило вменяемый фигурантам ущерб со 1300 до 129 миллионов рублей.

Серебренников и другие фигуранты дела, обвиняются в мошенничестве в особо крупных размерах. По мнению обвинения, в ходе реализации проекта «Платформа» в 2011-2014 году, обвиняемые похитили бюджетные средства, выделенные на проект, путем завышения стоимости работ.


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Теги: 
Кирилл Серебренников  суд  прокуратура  обвинение 

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