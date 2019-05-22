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Происшествия     22.05.2019 13:15

Россияне пострадали в аварии туристического автобуса в Италии

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Теги:  Италия  туристы  авария 

22 мая. Mossovetinfo.ru – Российские туристы стали жертвами аварии туристического автобуса в итальянской провинции Сиена, сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство в Италии.

В посольстве сообщили, что получили сигнал от Департамента гражданской защиты Италии, в котором сообщалось, что автобус с 60 туристами попал в ДТП. Предположительно в автобусе находились граждане России.

По предварительной информации один россиянин погиб, около 10 получили ранения. Представители посольства выехали к месту аварии.


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Теги: 
Италия  туристы  авария 

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