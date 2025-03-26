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Происшествия
28.03.2025, 20:24
Розыск догхантеров, действующих в районе ЖК Арт Красногорска, осуществляет полиция
28 марта — Mossovetinfo.ru — Сотрудники полиции в г.о. Красногорск проводят проверку по видео, выявленному в сети инт...
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Происшествия
27.03.2025, 07:02
МВД: Мошенники размещают в домовых чатах объявления о бесплатной раздаче вещей
27 марта — Mossovetinfo.ru — Мошенники придумали новую схему обмана при помощи домовых чатов. Мошенники под видом жи...
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Происшествия
26.03.2025, 12:03
В финансировании терроризма суд признал жителя Орехово-Зуево – СК
26 марта — Mossovetinfo.ru — В Московской области житель Орехово-Зуево признан виновным в финансировании терроризма...