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Происшествия     28.03.2025 20:24

Розыск догхантеров, действующих в районе ЖК Арт Красногорска, осуществляет полиция

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Теги:  догхантеры  полиция  розыск  Красногорск  ЖК Арт 

28 марта — Mossovetinfo.ru — Сотрудники полиции в г.о. Красногорск проводят проверку по видео, выявленному в сети интернет, в котором запечатлен факт жестокого обращения с животным в районе жилого комплекса ART. Об этом сообщается в новостной ленте сайта ГУ МВД России по Московской области в Телеграм. Там же приводится ссылка на видеоматериал и публикацию в телеграм канале SHOT.

«Массовое весеннее обострение догхантеров началось в Подмосковье: за несколько дней в одном месте погибло три собаки», - сообщает SHOT.

«По данным SHOT ПРОВЕРКИ, вспышка активности догхантеров фиксируется в подмосковном Красногорске. Жильцы ЖК «Арт» рассказали нам, что за неделю на их территории погибло три пёселя. Ещё одного чудом удалось спасти. Все погибшие собаки были домашних декоративных пород: болонки и шпицы», - отмечается в сообщении SHOT.

В публикации говорится, что со слов жильцов, догхантеры разливают яд по листве и траве, также раскидывают еду, напичканную отравой. Из симптомов у всех собак были эпилепсия, судороги и рвота.

«Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление правонарушителей, действиям которых будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством», сообщает подмосковная полиция, которая проводи «проверку после появления в интернете видеоролика, запечатлевшего жестокое обращение с животным».

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Карта места

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Теги: 
догхантеры  полиция  розыск  Красногорск  ЖК Арт 

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