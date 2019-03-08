8 марта. Mossovetinfo.ru – Сбой произошел днем в пятницу, 8 марта, на Калининской линии московского метро.
Как сообщили в пресс-службе метро, увеличены интервалы движения поездов из-за инцидента с пассажиром.
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