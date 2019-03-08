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Происшествия     08.03.2019 12:36

Сбой произошел днем 8 марта на желтой ветке метро

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Теги:  Калининская линия  метро  метрополитен 

8 марта. Mossovetinfo.ru – Сбой произошел днем в пятницу, 8 марта, на Калининской линии московского метро.

Как сообщили в пресс-службе метро, увеличены интервалы движения поездов из-за инцидента с пассажиром.


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Карта места

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Теги: 
Калининская линия  метро  метрополитен 

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