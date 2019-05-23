22 мая. Mossovetinfo.ru – В движении электропоездов на Белорусском направлении МЖД утром в четверг, 23 мая, произошел сбой, сообщается на официальном сайте МЖД.



Сообщается, что по техническим причинам поезда на Белорусском направлении МЖД следуют с увеличенными интервалами.



Железнодорожники предпринимают все меры, чтобы вернуть движение электричек в график.