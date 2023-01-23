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Происшествия     23.01.2023 15:04

Серийный убийца кошек в Москве приговорен к 2,5 годам колонии-поселения

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Теги:  кошки  убийство  суд  приговор 

23 января, Mossovetinfo.ru - К лишения свободы на 2,5 года с отбыванием наказания в колонии-поселении за расстрел кошек из пневматического оружия приговорил Черемушкинский суд Москвы Олега Кривякова.

Подсудимый признан виновным за совершение преступлений по п. "д" ч. 2 ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращения в отношении нескольких животных"), п. "а" ч. 1 ст. 213 ("Хулиганство с применением насилия")".

Приговор в законную силу не вступил.

31-летний Олег Кривяков убивал животных из пневматической винтовки, мотивируя свои действия тем, что он улучшает санитарно-эпидемиологическую обстановку в Москве.

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Теги: 
кошки  убийство  суд  приговор 

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