Серийный убийца кошек в Москве приговорен к 2,5 годам колонии-поселения

23 января, Mossovetinfo.ru - К лишения свободы на 2,5 года с отбыванием наказания в колонии-поселении за расстрел кошек из пневматического оружия приговорил Черемушкинский суд Москвы Олега Кривякова.



Подсудимый признан виновным за совершение преступлений по п. "д" ч. 2 ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращения в отношении нескольких животных"), п. "а" ч. 1 ст. 213 ("Хулиганство с применением насилия")".



Приговор в законную силу не вступил.



31-летний Олег Кривяков убивал животных из пневматической винтовки, мотивируя свои действия тем, что он улучшает санитарно-эпидемиологическую обстановку в Москве.