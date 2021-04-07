Склад с бытовой химией горит Люберцах, площадь пожара - 5000 кв. метров

7 апреля. Mossovetinfo.ru — Сильный пожар произошел в складском помещении в подмосковных Люберцах, сообщается на официальном сайте управления МЧС по Московской области.



Первоначально было объявлено, что площадь пожара составляет 1 500 квадратных метров, позднее пресс-служба МЧС сообщила, что площадь пожара увеличилась до 5 000 квадратных метров.



Пожару присвоен третий ранг, к тушению огня привлечено 25 единиц техники и 92 человека личного состава. Тушение пожара осложняется тем, что на складе хранятся легковоспламеняющиеся изделия, в том числе бытовая химия и спортивный инвентарь.