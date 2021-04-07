 
Актуальные темы:
Происшествия     07.04.2021 19:49

Склад с бытовой химией горит Люберцах, площадь пожара - 5000 кв. метров

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  пожар  Люберцы  Московская область  Подмосковье 

7 апреля. Mossovetinfo.ru — Сильный пожар произошел в складском помещении в подмосковных Люберцах, сообщается на официальном сайте управления МЧС по Московской области.

Первоначально было объявлено, что площадь пожара составляет 1 500 квадратных метров, позднее пресс-служба МЧС сообщила, что площадь пожара увеличилась до 5 000 квадратных метров.

Пожару присвоен третий ранг, к тушению огня привлечено 25 единиц техники и 92 человека личного состава. Тушение пожара осложняется тем, что на складе хранятся легковоспламеняющиеся изделия, в том числе бытовая химия и спортивный инвентарь.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
пожар  Люберцы  Московская область  Подмосковье 

Возврат к списку

Лента новостей

19:49 Происшествия Склад с бытовой химией горит Люберцах, площадь пожара - 5000 кв. метров

19:02 Власть Песков объяснил нахождение российских войск у границы с Украиной

18:27 Общество В Москве 7-8 апреля ожидается ожидаются дождь, мокрый снег и сильный ветер

18:15 В России ВС РФ предложил ввести запрет на прекращение дел о побоях или клевете по согласию сторон

17:35 Общество Блогеру Эдварду Билу предъявлено обвинение по делу об аварии на Садовом кольце

Актуальные материалы

18:27 Общество В Москве 7-8 апреля ожидается ожидаются дождь, мокрый снег и сильный ветер

12:06 Общество В Москве в конце недели резко потеплеет

11:03 В России В МВД рассказали о возможных изменениях в паспортах россиян

09:22 Город (Москва и область) Отопление в Москве отключат в мае

13:35 Общество Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Москве во второй половине недели

07:03 Общество Съезд партии «Яблоко» в Москве планирует реформирование партии

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru