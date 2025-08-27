Собственницы зоогостиницы в Чехове задержаны СК

8 сентября — Mossovetinfo.ru — В Чехове задержаны собственницы гостиницы для собак, подозреваемые в жестоком обращении с животными и мошенничестве, - сообщает официальный канал ГСУ СК России по Московской области.



«Установлено, что подозреваемые вводили в заблуждение собственников собак, которых оставляли у них на передержке, обещая за денежную плату внимательное отношение к питомцам, ограниченное количество других животных и содержание в надлежащих условиях. В действительности собаки жили в недопустимо маленьких клетках, одномоментно в помещении проживало порядка 30 собак в антисанитарных условиях и среди работников гостиницы не было кинологов. Кроме этого, от собственников питомцев скрывалось применение к животным электрошоковых ошейников», - отмечается в сообщении СК.



По информации СК, «в качестве потерпевших признано 15 владельцев собак. Продолжается работа по установлению всех пострадавших, сбору и закреплению доказательств».

Отмечается, что «за свои услуги по передержке и воспитанию подозреваемые брали оплату в среднем 5 тыс. рублей за сутки, при этом животные находились у них по 2-3 месяца».



Также сообщается, что «завтра следствие выйдет в суд ходатайством об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде домашнего ареста».



Ранее СМИ, со ссылкой на СК сообщили, что уголовное дело было возбуждено после того, как в СМИ появилась информация о жестоком обращении с находящимися на передержке собаками. На опубликованных кадрах видно, как хозяева питомника издеваются над животными, при этом сами четвероногие содержатся в антисанитарных условиях.