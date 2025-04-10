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Происшествия     12.04.2025 08:59

Сотрудник Московского зоопарка, которого укусила змея, мог скончаться от отека Квинке

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Теги:  змея  Московской зоопарк  искусственное кормление  укус  сотрудник  смерть  расследование  противоядие  Акулова 

12 апреля — Mossovetinfo.ru — Сотрудник Московского зоопарка, которого укусила змея во время искусственного кормления, предварительно, скончался от аллергической реакции - отека Квинке, сообщает РИА Новости в правоохранительных органах.

По предварительным данным, у мужчины началась аллергическая реакция на укус змеи, произошел отек Квинке, - сказал собеседник агентства из правоохранительных органов.

О доследственной проверке и возбуждении дела после смерти сотрудника зоопарка на рабочем месте, не сообщается. Ранее в СМИ сообщили, что в зоопарке не было необходимых противоядий.

В четверг в пресс-службе столичного зоосада сообщила, что сотрудник Московского зоопарка был укушен во время искусственного кормления ядовитой африканской змеи. Спасти пострадавшего не удалось. Проводится служебное расследование.

В конце марта официальный телеграм-канал Московского зоопарка сообщил, что «в феврале в Московский зоопарк из ЮАР приехало 38 ядовитых змей. Среди них черная и зеленая мамба, щитковая кобра, бумсланги. Некоторые виды в Московском зоопарке впервые: кротовая змея, коралловый аспид и два вида африканских гадюк (хвостатая и южноафриканская горная гадюка)».

«Все змеи сейчас живут во внутренних помещениях Террариума под постоянным наблюдением зоологов. На экспозиции могут появиться только после успешной и подтвержденной адаптации. В числе первых змей, доступных для обозрения посетителями, рассматриваются черные и зеленые мамбы», - говорилось в сообщении.

Также в сообщении генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала: «Все змеи получают тщательно разработанный рацион, сформированный с учетом особенностей конкретного вида. Их террариумы также сконструированы под каждую отдельную группу змей, чтобы предусмотреть их потребности в грунте, освещении, температуре, влажности и иных параметрах окружающей среды».

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Теги: 
змея  Московской зоопарк  искусственное кормление  укус  сотрудник  смерть  расследование  противоядие  Акулова 

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