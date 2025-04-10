12 апреля — Mossovetinfo.ru — Сотрудник Московского зоопарка, которого укусила змея во время искусственного кормления, предварительно, скончался от аллергической реакции - отека Квинке, сообщает РИА Новости
в правоохранительных органах.
По предварительным данным, у мужчины началась аллергическая реакция на укус змеи, произошел отек Квинке, - сказал собеседник агентства из правоохранительных органов.
О доследственной проверке и возбуждении дела после смерти сотрудника зоопарка на рабочем месте, не сообщается. Ранее в СМИ сообщили, что в зоопарке не было необходимых противоядий.
В четверг в пресс-службе столичного зоосада сообщила, что сотрудник Московского зоопарка был укушен во время искусственного кормления ядовитой африканской змеи. Спасти пострадавшего не удалось
. Проводится служебное расследование.
В конце марта официальный телеграм-канал Московского зоопарка сообщил, что «в феврале в Московский зоопарк из ЮАР приехало 38 ядовитых змей. Среди них черная и зеленая мамба, щитковая кобра, бумсланги. Некоторые виды в Московском зоопарке впервые: кротовая змея, коралловый аспид и два вида африканских гадюк (хвостатая и южноафриканская горная гадюка)».
«Все змеи сейчас живут во внутренних помещениях Террариума под постоянным наблюдением зоологов. На экспозиции могут появиться только после успешной и подтвержденной адаптации. В числе первых змей, доступных для обозрения посетителями, рассматриваются черные и зеленые мамбы», - говорилось в сообщении.
Также в сообщении генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала: «Все змеи получают тщательно разработанный рацион, сформированный с учетом особенностей конкретного вида. Их террариумы также сконструированы под каждую отдельную группу змей, чтобы предусмотреть их потребности в грунте, освещении, температуре, влажности и иных параметрах окружающей среды».