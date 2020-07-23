23 июля. Mossovetinfo.ru – Сотрудники ФСБ со вместо с сотрудниками МВД и бойцами Росгвардии провели спецоперацию по задержанию членов запрещенной в России террористической операции «Исламское движение Узбекистана», сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.



Спецоперация была проведена в Москве, Новосибирске и Красноярском крае, в результате были задержаны 22 человека – как руководители организации, так и рядовые террористы.



Члены организации призывали к совершению терактов, к поддержке и финансированию террористов в Сирии, а также к вербовке рекрутов в ряды организации и переправке их в зоны боевых действий.



В ходе задержания у террористов были изъяты поддельные паспорта, запрещенная религиозная литература, а также пропагандистские ролики.