23 июля. Mossovetinfo.ru – Сотрудники ФСБ со вместо с сотрудниками МВД и бойцами Росгвардии провели спецоперацию по задержанию членов запрещенной в России террористической операции «Исламское движение Узбекистана», сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Спецоперация была проведена в Москве, Новосибирске и Красноярском крае, в результате были задержаны 22 человека – как руководители организации, так и рядовые террористы.
Члены организации призывали к совершению терактов, к поддержке и финансированию террористов в Сирии, а также к вербовке рекрутов в ряды организации и переправке их в зоны боевых действий.
В ходе задержания у террористов были изъяты поддельные паспорта, запрещенная религиозная литература, а также пропагандистские ролики.
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