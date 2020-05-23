23 мая. Mossovetinfo.ru – Находящийся под арестом создатель проекта «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов стал фигурантов еще одного уголовного дела.



Как сообщили в пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве, дело возбуждено по п.п. «а, б» ч. 3 ст. 242 УК РФ («Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов»)



Отмечается, что с заявлением в полицию обратилась женщина, которая потребовала привлечь к ответственности лиц, распространивших в социальных сетях ее интимные фотографии.



Установлено, что в сентябре 2018 года создатель и администратор групп в социальных сетях по предварительному сговору с неустановленными лицами организовал на этих интернет-площадках публичную демонстрацию и распространение порнографических фотоматериалов. Доступ к ним предоставлялся зарегистрированным участникам групп.



7 мая сообщалось, что Воронцов был задержан по обвинению в вымогательстве. По версии следствия Воронцов вымогал 300 тысяч рублей у бывшего сотрудника полиции, угрожая разместить в открытом доступе личные фото последнего компрометирующего характера. В квартире Вороцова прошел обыск.



Адвокат Воронцова заявил, что его подзащитный не признает вину, а также заявил, что защита обжалует решение суда об аресте Воронцова до 6 июня.