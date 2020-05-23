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Происшествия     23.05.2020 15:57

Создатель проекта «Омбудсмен полиции» стал фигурантом еще одного уголовного дела

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Теги:  МВД  полиция  уголовное дело 

23 мая. Mossovetinfo.ru – Находящийся под арестом создатель проекта «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов стал фигурантов еще одного уголовного дела.

Как сообщили в пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве, дело возбуждено по п.п. «а, б» ч. 3 ст. 242 УК РФ («Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов»)

Отмечается, что с заявлением в полицию обратилась женщина, которая потребовала привлечь к ответственности лиц, распространивших в социальных сетях ее интимные фотографии.

Установлено, что в сентябре 2018 года создатель и администратор групп в социальных сетях по предварительному сговору с неустановленными лицами организовал на этих интернет-площадках публичную демонстрацию и распространение порнографических фотоматериалов. Доступ к ним предоставлялся зарегистрированным участникам групп.

7 мая сообщалось, что Воронцов был задержан по обвинению в вымогательстве. По версии следствия Воронцов вымогал 300 тысяч рублей у бывшего сотрудника полиции, угрожая разместить в открытом доступе личные фото последнего компрометирующего характера. В квартире Вороцова прошел обыск. 

Адвокат Воронцова заявил, что его подзащитный не признает вину, а также заявил, что защита обжалует решение суда об аресте Воронцова до 6 июня.


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Теги: 
МВД  полиция  уголовное дело 

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