7 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве по подозрению в вымогательстве задержан создатель проекта «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Как сообщил глава пресс-службы Владимир Васенин, в полицию обратился бывший сотрудник полиции, который сообщил, что Воронцов, с которым он был знаком ранее, в октябре 2017 года обратился к нему и потребовал 300 тысяч рублей. В противном случае Воронцов пригрозил выложить в общий доступ личные фотографии потерпевшего, дискриминирующего характера. Потерпевший отказался платить, после чего Воронцов выложил фотографии в общий доступ в интернете.
Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство», в квартире Воронцова утром, 7 мая, прошли обыски. Расследование уголовного дела продолжается.
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