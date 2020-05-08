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Происшествия     08.05.2020 18:03

Суд в Москве арестовал создателя проекта «Омбудсмен полиции» по делу о вымогательстве

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Теги:  суд  Владимир Воронцов  арест  вымогательство 

8 мая. Mossovetinfo.ru – Тверской районный суд Москвы арестовал до 6 июля создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, обвиняемого в вымогательстве.

Накануне руководитель пресс-службы столичного главка ГУВД Владимир Васенин сообщил, что Воронцов был задержан по обвинению в вымогательстве. По версии следствия Воронцов вымогал 300 тысяч рублей у бывшего сотрудника полиции, угрожая разместить в открытом доступе личные фото последнего компрометирующего характера. В квартире Вороцова прошел обыск.

Адвокат Воронцова заявил, что его подзащитный не признает вину, а также заявил, что защита обжалует решение суда об аресте Воронцова.


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Теги: 
суд  Владимир Воронцов  арест  вымогательство 

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