8 мая. Mossovetinfo.ru – Тверской районный суд Москвы арестовал до 6 июля создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, обвиняемого в вымогательстве.
Накануне руководитель пресс-службы столичного главка ГУВД Владимир Васенин сообщил, что Воронцов был задержан по обвинению в вымогательстве. По версии следствия Воронцов вымогал 300 тысяч рублей у бывшего сотрудника полиции, угрожая разместить в открытом доступе личные фото последнего компрометирующего характера. В квартире Вороцова прошел обыск.
Адвокат Воронцова заявил, что его подзащитный не признает вину, а также заявил, что защита обжалует решение суда об аресте Воронцова.
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