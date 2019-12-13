13 декабря. Mossovetinfo.ru – Сотрудник МЧС пострадал в ходе тушения пожара на складе на Варшавском шоссе, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.



Сообщается, что спасатель пострадал в результате взрыва газового баллона и обрушения.



Ранее сообщалось, что в складском помещении на Варшавском шоссе произошел пожар на площади в 200 квадратных метров.