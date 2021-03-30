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Происшествия     30.03.2021 18:46

Спецназовец получил ранение при штурме дома в Мытищах

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Теги:  Подмосковье  стрельба  ранение  спецназ 

30 марта. Mossovetinfo.ru — Спецназовец получил ранение во время штурма дома в коттеджном поселке Вешки в подмосковных Мытищах, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Боец спецназа получил ранение в ногу, его жизнь вне опасности. Возбуждено уголовное дело по статье «Посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов».

Ранее сообщалось, что в поселке Вешки мужчина, которого пытались задержать по подозрению в незаконном обороте оружия, забаррикадировался в особняке и открыл огонь по правоохранителям и прохожим. Он отстреливается уже несколько часов, используя, в том числе, автоматическое оружие и гранаты.

Как сообщает корреспондент агентства, в настоящее время стрельба возле особняка прекратилась, однако задержать мужчину пока не удалось.

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Теги: 
Подмосковье  стрельба  ранение  спецназ 

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