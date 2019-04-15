15 апреля. Mossovetinfo.ru – На западе Москвы эвакуировали спортивную школу из-за найденного во дворе снаряда, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.



Снаряд времен Великой Отечественной войны был найден во дворе школы вольной борьбы на улице Удальцова. Из спортшколы эвакуировали около 200 детей и 25 преподавателей.



Место находки оцеплено, кинологи ведут проверку.