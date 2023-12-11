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Происшествия     18.12.2023 18:48

Суд арестовал 51 участника конфликта у «Садовода»

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Теги:  суд  рынок  Садовод  конфликт 

18 декабря — Mossovetinfo.ru — Люблинский районный суд Москвы назначил административный арест 51 участнику конфликта у столичного рынка «Садовод», в отношении более 20 принято решение о выдворении из РФ, сообщает ТАСС.

«Люблинский районный суд города Москвы рассмотрел административные дела в отношении 73 участников драки на рынке “Садовод” 15 декабря 2023 года: 51 человек признан виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции, находящегося при исполнении служебных обязанностей. Им назначен административный арест (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ). Еще 22 человека признаны виновными в совершении преступления по ч. 3 ст. 18.8, ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ. Они отправлены в Центр временного содержания иностранных граждан», — сообщили ТАСС в суде.

Конфликт на рынке «Садовод» произошел в минувшую пятницу на улице Верхние Поля.

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Теги: 
суд  рынок  Садовод  конфликт 

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