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Происшествия     19.06.2021 16:48

Суд арестовал муниципального депутата Кетеван Хараидзе на два месяца

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Теги:  Кетеван Хараидзе  Хараидзе  Тверской район  Тверской  мундепы 

19 июня. Mossovetinfo.ru – Хамовнический суд Москвы отправил на два месяца под арест муниципального депутата Тверского района столицы Кетеван Хараидзе. Об этом сообщает ТАСС.

Хараидзе была задержана 17 июня. Как сообщили в суде, ей предъявлено обвинение в мошенничестве.

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Теги: 
Кетеван Хараидзе  Хараидзе  Тверской район  Тверской  мундепы 

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