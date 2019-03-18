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Происшествия     18.03.2019 17:59

Суд отклонил иск о запрете в Москве противогололедных реагентов

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Теги:  Суд  реагенты  депутаты  иск 

18 марта. Mossovetinfo.ru – Тверской районный суд Москвы отказался удовлетворить иск группы муниципальных депутатов о запрете использовать химические реагенты для уборки снега в Москве.

В своем иске к департаменту ЖКХ Москвы депутаты указали, что использование реагентов наносит вред обуви горожан, и природно-почвенной системе города, а сами реагенты вредны для здоровья людей, страдающих заболеваниями дыхательных путей. Кроме того, авторы иска указали, что суммы, выделяемые на закупку реагентов, постоянно растут. Кроме того, в качестве соответчика истцы требовали привлечь к суду правительство Москвы

В свою очередь, представитель ответчика заявил, что власти Москвы получили заключения экологических экспертиз, которые доказывают, что используемые реагенты отвечают требованиям и нормам, получено разрешение на их использование сроком на 10 лет.

В результате суд отказал истцам во всех требованиях.


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Теги: 
Суд  реагенты  депутаты  иск 

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