18 марта. Mossovetinfo.ru – Тверской районный суд Москвы отказался удовлетворить иск группы муниципальных депутатов о запрете использовать химические реагенты для уборки снега в Москве.



В своем иске к департаменту ЖКХ Москвы депутаты указали, что использование реагентов наносит вред обуви горожан, и природно-почвенной системе города, а сами реагенты вредны для здоровья людей, страдающих заболеваниями дыхательных путей. Кроме того, авторы иска указали, что суммы, выделяемые на закупку реагентов, постоянно растут. Кроме того, в качестве соответчика истцы требовали привлечь к суду правительство Москвы



В свою очередь, представитель ответчика заявил, что власти Москвы получили заключения экологических экспертиз, которые доказывают, что используемые реагенты отвечают требованиям и нормам, получено разрешение на их использование сроком на 10 лет.



В результате суд отказал истцам во всех требованиях.