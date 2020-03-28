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Происшествия     28.03.2020 11:53

В Москве зафиксировали еще 114 случаев заражения коронавирусом

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Теги:  коронавируса 

28 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки зарегистрировано 228 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе столицы по ситуации с коронавирусом. Всего в Москве зафиксировано 817 случаев коронавируса.

По всей России зафиксировано 228 новых случаев. Всего в стране, по официальным данным, заболели уже 1264 человека.

В Москве с 28 марта начали действовать дополнительные меры в рамках борьбы с коронавирусом.

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Теги: 
коронавируса 

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