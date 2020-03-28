28 марта. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 36 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
На данный момент в МО зафиксировано 49 случаев заболевания, 10 человек выздоровели.
По всей России заболели 1264 человека из 62 регионов, из них 817 случаев заболевания - в Москве.
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