28 марта. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 36 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.



На данный момент в МО зафиксировано 49 случаев заболевания, 10 человек выздоровели.



По всей России заболели 1264 человека из 62 регионов, из них 817 случаев заболевания - в Москве.