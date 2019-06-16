16 июня. Mossovetinfo.ru – В одном из районов Московской области зарегистрированы случаи заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Об этом сообщает Роспотребнадзор.



Случаи связаны с употреблением сырого козьего молока, в пробах которого обнаружен возбудитель. Случаи наблюдаются в одной семье. Ситуация находится под контролем.



Клещевой вирусный энцефалит – острое инфекционное вирусное заболевание, которое поражает центральную нервную систему. Отмечается, что последствия заболевания могут быть самыми разными: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.