16 июня. Mossovetinfo.ru – В одном из районов Московской области зарегистрированы случаи заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Случаи связаны с употреблением сырого козьего молока, в пробах которого обнаружен возбудитель. Случаи наблюдаются в одной семье. Ситуация находится под контролем.
Клещевой вирусный энцефалит – острое инфекционное вирусное заболевание, которое поражает центральную нервную систему. Отмечается, что последствия заболевания могут быть самыми разными: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.
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