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Происшествия     16.06.2019 13:14

В Подмосковье зарегистрированы случаи заболевания клещевым вирусным энцефалитом

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Теги:  Подмосковье  Московская область 

16 июня. Mossovetinfo.ru – В одном из районов Московской области зарегистрированы случаи заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Случаи связаны с употреблением сырого козьего молока, в пробах которого обнаружен возбудитель. Случаи наблюдаются в одной семье. Ситуация находится под контролем.

Клещевой вирусный энцефалит – острое инфекционное вирусное заболевание, которое поражает центральную нервную систему.  Отмечается, что последствия заболевания могут быть самыми разными: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.


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Теги: 
Подмосковье  Московская область 

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