11 марта. Mossovetinfo.ru – В России зафиксировано еще восемь случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.



В России на сегодняшний день зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции, из них 25 у граждан России, вернувшихся из Италии, 2 у граждан КНР, 1 у гражданина Италии.



Всего на сегодняшний день в столице выявлено 15 случаев заболевания. Один человек вылечился. Ранее в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что расценивает, как пандемию, вспышку коронавируса COVID-19 в мире.