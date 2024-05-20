Другие материалы
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Происшествия
23.05.2024, 23:25
Восемь нелегальных мигрантов погибли при пожаре в арендованном доме в Истре
23 мая — Mossovetinfo.ru — Восемь погибших было обнаружено в сгоревшем доме в подмосковной Истре, сообщило МЧС в теле...
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Происшествия
20.05.2024, 15:32
Высокий суд Лондона вынес решение в пользу Ассанжа
20 мая — Mossovetinfo.ru — Один из высших судов Англии и Уэльса, Высокий суд Лондона по итогам слушаний вынес решение ...
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Происшествия
20.05.2024, 08:50
Президент Ирана Эбрагим Раиси погиб при крушении вертолета
20 мая — Mossovetinfo.ru — Президент Ирана Эбрагим Раиси погиб при крушении вертолета в иранской провинции Восточны...