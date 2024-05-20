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Происшествия     23.05.2024 23:25

Восемь нелегальных мигрантов погибли при пожаре в арендованном доме в Истре

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Теги:  Истра  Падиково  пожар  следствие 

23 мая — Mossovetinfo.ru — Восемь погибших было обнаружено в сгоревшем доме в подмосковной Истре, сообщило МЧС в телеграм-канале.

По предварительной информации, сегодня около 4 часов утра в частном жилом доме, расположенном в СНТ Снегирь д. Падиково городского округа Истра, произошло возгорание.

Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции (п. а ч. 2 ст. 322.1 УК РФ)

Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Московской области сообщило: "По подозрению в причинении смерти по неосторожности в результате пожара в доме в СНТ «Снегирь» в Истринском городском округе задержан 24-летний гражданин Республики Узбекистан - арендатор домовладения (ч.3 ст.109 УК РФ).

Предварительно установлено, что мужчина арендовал дом якобы для собственного проживания, однако поселил в него нелегальных мигрантов.

Сегодня ночью в доме произошло возгорание, 8 жильцов погибли, еще один находится в больнице".

Ход и результаты расследования уголовного дела, установление иных лиц причастных к организации незаконной миграции взяла под контроль Истринская городская прокуратура.


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Теги: 
Истра  Падиково  пожар  следствие 

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