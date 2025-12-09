11 декабря — Mossovetinfo.ru — За публикацию в сети Интернет публичных призывов к деятельности, направленной против безопасности государства и оправдание терроризма, 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор гражданину Российской Федерации Хаджиеву Мансуру Идрисовичу, 2002 г. р., - сообщает пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области.
«В результате проведенных УФСБ России по городу Москве и Московской области во взаимодействии с УФСБ России по Орловской области оперативно-разыскных мероприятий установлено, что, находясь на территории Московского региона, уроженец Орловской области, являясь пособником признанной в России террористической организации, разместил в открытом доступе в сети Интернет публикации, призывающие российских военнослужащих к переходу на сторону противника, а также к сотрудничеству с Вооруженными силами Украины путем предоставления информации о дислокации и численности российских войск в зоне проведения специальной военной операции.
Кроме того, россиянин разместил в администрируемом им телеграм-канале ряд видеороликов, пропагандирующих идеи терроризма и оправдывающих лиц, причастных к совершению террористических актов на территории Российской Федерации», - сообщает УФСБ.
На основании представленных материалов оперативно-разыскной деятельности в отношении указанного лица ГСУ СК России по г. Москве возбуждены и расследованы уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 280.4 (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства), ч. 2 ст. 205.2 (публичное оправдание и пропаганда терроризма) УК РФ.
2-й Западный окружной военный суд признал Хаждиева М.И. виновным в совершении инкриминируемых преступлений и назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекомуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на 2,5 года.
