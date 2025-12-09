 
Актуальные темы: переговоры
Происшествия     11.12.2025 12:38

Вынесен приговор стороннику украинской террористической организации - УФСБ

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  военный суд  приговор  терроризм  сторонник  призывы  УФСБ  безопасность  СВО 

11 декабря — Mossovetinfo.ru — За публикацию в сети Интернет публичных призывов к деятельности, направленной против безопасности государства и оправдание терроризма, 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор гражданину Российской Федерации Хаджиеву Мансуру Идрисовичу, 2002 г. р., - сообщает пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области.

«В результате проведенных УФСБ России по городу Москве и Московской области во взаимодействии с УФСБ России по Орловской области оперативно-разыскных мероприятий установлено, что, находясь на территории Московского региона, уроженец Орловской области, являясь пособником признанной в России террористической организации, разместил в открытом доступе в сети Интернет публикации, призывающие российских военнослужащих к переходу на сторону противника, а также к сотрудничеству с Вооруженными силами Украины путем предоставления информации о дислокации и численности российских войск в зоне проведения специальной военной операции.

Кроме того, россиянин разместил в администрируемом им телеграм-канале ряд видеороликов, пропагандирующих идеи терроризма и оправдывающих лиц, причастных к совершению террористических актов на территории Российской Федерации», - сообщает УФСБ.

На основании представленных материалов оперативно-разыскной деятельности в отношении указанного лица ГСУ СК России по г. Москве возбуждены и расследованы уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 280.4 (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства), ч. 2 ст. 205.2 (публичное оправдание и пропаганда терроризма) УК РФ.

2-й Западный окружной военный суд признал Хаждиева М.И. виновным в совершении инкриминируемых преступлений и назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекомуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на 2,5 года.

Накануне УФСБ России по городу Москве и Московской области сообщило что заключены под стражу участники преступной группы которые незаконно легализовали 53 197 иностранных граждан.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
военный суд  приговор  терроризм  сторонник  призывы  УФСБ  безопасность  СВО 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

12:38 Происшествия Вынесен приговор стороннику украинской террористической организации - УФСБ

09:18 Город (Москва и область) О 32 беспилотниках атаковавших Москву ночью сообщал Собянин

08:42 В мире США предложили Европе план возвращения России в мировую экономику - WSJ

08:31 В России Вся необходимая инфраструктура для работы с криптовалютой в РФ уже есть – ЦБ

17:49 Происшествия Незаконно легализовавшие в РФ 53 197 иностранцев члены преступной группы задержаны - УФСБ

Актуальные материалы

12:14 Мнения Кремль: обновленная Стратегия нацбезопасности США - залог переговоров по Украине

21:38 Мнения Путин: «мессенджеры – Telegram и так далее – используются для того, чтобы как-то влиять на молодёжную среду»

00:50 Мнения Трамп: встреча американской делегации с Путиным в Москве прошла хорошо

06:03 Общество В ОП РФ объяснили, что делать покупателям при возврате квартиры по схеме Долиной – РИА Новости

17:38 В мире Путин: отказ от предложений России по мирным договорённостям может привести к утрате государственности Украины

16:13 В мире Путин: американские предложения по Украине могут быть положены в основу мирного урегулирования

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru