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22.01.2025, 21:28
Задержан обвиняемый в покушении на советника председателя счетной палаты Москвы в 2003 году
22 января — Mossovetinfo.ru — Правоохранители задержали обвиняемого в организации покушения на советника председат...
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Происшествия
21.01.2025, 19:22
В результате пожара на курорте Карталкая в Турции погибли 66 человек
21 января — Mossovetinfo.ru — В результате пожара в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в Турции в провинц...
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Происшествия
20.01.2025, 10:48
Обращение о незаконном присвоении общей дороги и коммуникаций в поселке в Подмосковье СК взял на контроль
20 января — Mossovetinfo.ru — Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить д...