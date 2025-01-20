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Происшествия     22.01.2025 21:28

Задержан обвиняемый в покушении на советника председателя счетной палаты Москвы в 2003 году

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Теги:  покушение  чиновник  советник  КСП Москвы  спецназ  банда  арест  уголовное дело 

22 января — Mossovetinfo.ru — Правоохранители задержали обвиняемого в организации покушения на советника председателя Контрольно-счетной палаты Москвы Александра Ревзина, которое произошло в мае 2003 года. Об этом сказано в материалах уголовного дела, с которыми ознакомился ТАСС.

«Следственные органы полагают, что за денежное вознаграждение от Олега Рамазанова примерно в 10:50 16 мая 2003 на участке местности на Старой Басманной улице было совершено покушение на убийство Ревзина А. Г. путем производства не менее трех выстрелов из автомата в потерпевшего, причинив ему средней тяжести вред здоровью. Рамазанов был задержан в ноябре 2024 года», - сказано в одном из документов дела.

Постановлением Басманного районного суда от 14.11.2024 ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 13 января 2025 года. Позднее срок ареста ему был продлен до февраля 2025 года.

Как следует из материалов дела, в мае 2003 года Ревзин выжил благодаря тому, что его быстро доставили в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. За год до покушения Ревзина обвиняли во взяточничестве и подделке документа. Однако чиновник был полностью оправдан.

Как сказано в постановлении Басманного суда об аресте Рамазанова, для ликвидации Ревзина тот привлек членов так называемой «банды спецназовцев». Ее лидерами стали бывший военнослужащий Павел Христев и сотрудник спецназа СОБР. В состав банды вошли около 20 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие Внутренних войск МВД и Вооруженных сил России. В частности, участниками ОПГ были бывший начальник штаба спецназа СОБР «Рысь» Алексей Алпатов, экс-начальник подразделения «Витязь», бывший сотрудник центра «Т» ФСБ России Андрей Яхнев и оперуполномоченный главного управления Росгвардии Сергей Волостных.

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Теги: 
покушение  чиновник  советник  КСП Москвы  спецназ  банда  арест  уголовное дело 

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