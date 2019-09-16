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Происшествия     17.09.2019 11:27

Женщина в Москве сбросила с моста двух малолетних детей

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Теги:  дети  покушение на убийство  СК РФ  уголовное дело 

17 сентября, Mossovetinfo.ru – В ночь с 16 на 17 сентября женщина сбросила с моста на проспекте Защитников двух малолетних детей и попыталась покончить жизнь самоубийством, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по городу Москве.

Дети упали на твердый участок местности и были доставлены в одну из детских больниц, где им оказывается необходимая помощь. Женщину остановили прохожие, она помещена в психиатрическую больницу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух малолетних детей». Устанавливаются все обстоятельства случившегося, следователи устанавливают причины, толкнувшие женщину на попытку убийства детей.


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Теги: 
дети  покушение на убийство  СК РФ  уголовное дело 

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