Другие материалы
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Происшествия
17.09.2019, 11:27
Женщина в Москве сбросила с моста двух малолетних детей
17 сентября, Mossovetinfo.ru – В ночь с 16 на 17 сентября женщина сбросила с моста на проспекте Защитников двух малолетних детей и попыталась покончить жизнь самоубийством, сообщается на официально...
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Происшествия
17.09.2019, 09:44
Кокорин и Мамаев вышли на свободу
17 сентября. Mossovetinfo.ru – Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев утром 17 сентября вышли на свободу из колонии в Белгородской области, где отбывали наказание за хулиганство и нанесение п...
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Происшествия
16.09.2019, 13:07
Павел Устинов получил 3,5 года тюрьмы за насилие в отношении росгвардейца на акции 3 августа в Москве
16 сентября. Mossovetinfo.ru – Тверской районный суд Москвы признал участника несанкционированной акции в Москве 3 августа Павла Устинова виновным «применении насилия, опасного для жизни или здоров...