17 сентября, Mossovetinfo.ru – В ночь с 16 на 17 сентября женщина сбросила с моста на проспекте Защитников двух малолетних детей и попыталась покончить жизнь самоубийством, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по городу Москве.



Дети упали на твердый участок местности и были доставлены в одну из детских больниц, где им оказывается необходимая помощь. Женщину остановили прохожие, она помещена в психиатрическую больницу.



Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух малолетних детей». Устанавливаются все обстоятельства случившегося, следователи устанавливают причины, толкнувшие женщину на попытку убийства детей.