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В мире     03.02.2023 19:25

Блинкен откладывает поездку в Китай из-за заявлений о воздушном шаре-шпионе

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Теги:  США  Китай  конфликт  напряженность 

3 февраля, Mossovetinfo.ru - По словам официальных лиц, госсекретарь США Энтони Блинкен отложил свою предстоящую поездку в Китай в ответ на предполагаемый полет китайского шпионского воздушного шара над США, сообщает CNN.

Отсрочка знаменует собой новую значительную фазу напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

Пентагон решил не сбивать воздушный шар, который был замечен над воздушным пространством США в течение нескольких дней, из-за риска причинения вреда людям на земле, сообщили официальные лица в четверг.

Военный чиновник США заявил, что инцидент является серьезным из-за "дерзости" китайского правительства, а не какой-либо разведывательной выгоды. По словам чиновника, хотя существующие спутники способны собирать аналогичные объемы информации, время полета шпионского шара – прямо перед запланированной поездкой Блинкена – и тот факт, что это прямо над континентальной частью США, способствуют серьезности этого момента.

Министерство иностранных дел Китая заявило в пятницу, что предполагаемый китайский высотный наблюдательный шар, пролетающий над континентальной частью Соединенных Штатов, является "гражданским дирижаблем", используемым в основном для исследования погоды, который отклонился от запланированного курса.

"Это гражданский дирижабль, используемый для исследований, в основном метеорологических, целей. Из-за западных ветров и ограниченной способности к самоуправлению дирижабль отклонился далеко от запланированного курса. Китайская сторона сожалеет о непреднамеренном вхождении дирижабля в воздушное пространство США из-за форс-мажорных обстоятельств", - заявили в МИД Китая.

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Теги: 
США  Китай  конфликт  напряженность 

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