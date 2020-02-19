19 февраля. Mossovetinfo.ru – В результате заболевания коронавирусом 2019-nCoV в Китае скончались уже 2004 человека, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению Китая.



Также сообщается, что общее число заболевших в материковом Китае достигло 74 185 человек. В тоже время 14 376 человек уже вылечили.



Ранее сообщалось, что в связи с распространением заболевания, российские власти с 20 февраля временно приостанавливают пропуск через границу граждан Китая, следующих в Россию в частных, учебных и туристических целях, а также для осуществления трудовой деятельности.