Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В мире     19.02.2020 08:34

Более 2000 человек погибло в Китае в результате заболевания коронавирусом 2019-nCoV

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Китай  коронавирус  эпидемия  статистика 

19 февраля. Mossovetinfo.ru – В результате заболевания коронавирусом 2019-nCoV в Китае скончались уже 2004 человека, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению Китая.

Также сообщается, что общее число заболевших в материковом Китае достигло 74 185 человек. В тоже время 14 376 человек уже вылечили.

Ранее сообщалось, что в связи с распространением заболевания, российские власти с 20 февраля временно приостанавливают пропуск через границу граждан Китая, следующих в Россию в частных, учебных и туристических целях, а также для осуществления трудовой деятельности.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Китай  коронавирус  эпидемия  статистика 

Возврат к списку

Лента новостей

08:55 В мире Коронавирус. Официальные данные по всему миру на 19 февраля

08:44 Город (Москва и область) В Москве побит температурный рекорд для 19 февраля, установленный в 1925 году

08:34 В мире Более 2000 человек погибло в Китае в результате заболевания коронавирусом 2019-nCoV

08:22 Город (Москва и область) Более 10 миллионов маршрутов построено в приложении «Метро Москвы» с момента запуска МЦД

21:40 В России Россия с 20 февраля ограничит въезд граждан Китая

Актуальные материалы

09:19 Город (Москва и область) В Москве с 17 февраля расширена зона платной парковки

14:19 Город (Москва и область) Станцию БКЛ «Сокольники» планируется достроить до конца 2020 года

13:51 Город (Москва и область) Станцию метро в Гольянове начнут строить в 2021 году

22:31 Власть В МГД обсудили поправки в конституцию РФ по теме местного самоуправления

17:20 Общество В Москве открылся еще один детский технопарк

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru