Генсек ООН заявил о возвращении холодной войны

23 апреля. Mossovetinfo.ru - - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш комментируя удар Франции, Великобритании и США по Сирии сказал: «ясно, что холодная война вернулась». Также в интервью SVT Гутерриш заявил, что Совет Безопасности не может решить всех проблем в Сирии.



Гутерриш напомнил в интервью, что он «уже неоднократно говорил: без реформы Совета Безопасности не будет полной реформы ООН».



Современная ситуация, по мнению Гутериш, значительно отличается от той, которая была во времена СССР, когда две сверхдержавы могли контролировать остальной мир.