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В мире     23.04.2018 08:28

Генсек ООН заявил о возвращении холодной войны

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Теги:  ООН  Антониу Гутерриш  Сирия  холодная война  мнение 

23 апреля. Mossovetinfo.ru - - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш комментируя удар Франции, Великобритании и США по Сирии сказал: «ясно, что холодная война вернулась». Также в интервью SVT Гутерриш заявил, что Совет Безопасности не может решить всех проблем в Сирии.

Гутерриш напомнил в интервью, что он «уже неоднократно говорил: без реформы Совета Безопасности не будет полной реформы ООН».

Современная ситуация, по мнению Гутериш, значительно отличается от той, которая была во времена СССР, когда две сверхдержавы могли контролировать остальной мир.

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Теги: 
ООН  Антониу Гутерриш  Сирия  холодная война  мнение 

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