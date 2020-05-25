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В мире     25.05.2020 13:16

Глава МИД КНР обвинил США в подталкивании к новой холодной войне

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Теги:  КИТАЙ  США  МИД  холодная война 

25 мая. - Mossovetinfo.ru - Министр иностранных дел КНР Ван И обвинил американских политиков в попытке поставить Пекин и Вашингтон на грань новой холодной войны.

«Политические силы» в США взяли в заложники двусторонние отношения и подталкивают две крупнейшие экономики мира к «новой холодной войне»,— заявил Ван И на пресс-конференции во время Всекитайского собрания народных представителей.

Ван И призвал политические силы США отказаться от «мечтаний изменить Китай и остановить исторический марш 1,4 миллиарда людей к модернизации».

Заявление главы МИД Китая прозвучало на фоне новых конфликтов между США и Китаем, в том числе вызванных законопроектом о безопасности в Гонконге. Критики проекта утверждают, что он угрожает полуавтономному статусу Гонконга. Советник президента США Роберт О’Брайен заявил, что Вашингтон может ввести санкции в отношении Китая в случае принятия законопроекта о национальной безопасности.

Также, как сообщал ранее ИА «Моссовет», в ходе пресс-конференции во время Всекитайского собрания народных представителей сообщил, что Китай согласился с международным расследованием происхождения вируса COVID-19, но этот процесс должен быть профессиональным, справедливым и конструктивным, лишенным политического вмешательства. 

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Теги: 
КИТАЙ  США  МИД  холодная война 

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