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В мире     30.07.2022 14:16

Глава МИД РФ и Госсекретарь США провели телефонный разговор

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Теги:  МИД РФ. США  Лавров  Блинкен  Украина  спецоперация 

30 июля. Mossovetinfo.ru – 29 июля по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Государственным секретарем США Э.Блинкеном, - сообщает МИД РФ. «Главы внешнеполитических ведомств обсудили текущую ситуацию на Украине», отмечается в сообщении.

Глава МИД РФ изложил российские принципиальные подходы в свете проводимой специальной военной операции, подчеркнув, что ее цели и задачи будут полностью выполнены.

«В данном контексте внимание Госсекретаря было обращено на то, что продолжающаяся накачка ВСУ и нацбатальонов американским и натовским оружием, которое масштабно применяется против мирного населения, лишь продлевает агонию режима в Киеве, затягивая конфликт и умножая жертвы. С.В.Лавров подчеркнул, что Вооруженные Силы России строго соблюдают нормы международного права, а на освобождаемых территориях налажена системная работа по возвращению к мирной жизни», - отмечается в сообщении МИД РФ.

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Теги: 
МИД РФ. США  Лавров  Блинкен  Украина  спецоперация 

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