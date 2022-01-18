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В мире     18.01.2022 20:34

Глава МИД России призвал Госсекретаря США не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии»

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Теги:  Лавров  МИД  Блинкен  Госдев  Россия  США  НАТО  Украина  минские соглашения 

18 января. Mossovetinfo.ru - Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров 18 января в ходе телефонного разговора с Государственным секретарем США Э.Блинкеном, состоявшегося по инициативе американской стороны, призвал Госсекретаря не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся "российской агрессии", а заставить власти в Киеве выполнить в полном объеме Минские соглашения. Об этом информирует МИД России в сообщении для СМИ.

Также Лавров вновь отметил принципиальные моменты в переданных ранее России проектах двустороннего договора с США и соглашения с НАТО и отметил ожидание от Вашингтона конкретных постатейных комментариев этих проектов.

В то же время госдепартамент США в информации об этом телефонном разговоре, размещенной на сайте Госдепа, сообщил, что Блинкен в разговоре Лавровым обсудили Диалог по стратегической стабильности 10 января, Совет Россия-НАТО 12 января и заседания Постоянного совета ОБСЕ 13 января и Госсекретарь подчеркнул важность продолжения дипломатического пути для деэскалации напряженности, связанной с крайне тревожным наращиванием российских вооруженных сил в Украине и вблизи нее.

17 декабря МИД России распространил сообщении для СМИ О российских проектах документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и НАТО.

3 января лидеры России, Китая, США, Великобритании и Франции выступили с совместным заявлением о предотвращении ядерной войны.

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Теги: 
Лавров  МИД  Блинкен  Госдев  Россия  США  НАТО  Украина  минские соглашения 

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