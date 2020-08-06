Госдеп США опубликовал доклад о столпах российской дезинформации и пропаганды

6 августа, Mossovetinfo.ru - Доклад «Столпы российской экосистемы дезинформации и пропаганды», подготовленный Центром глобального взаимодействия Госдепартамента США опубликован на официальном сайте Госдепартамента.



"Как специальный центр правительства США для противодействие иностранной дезинформации и пропаганде, Глобальный центр взаимодействия (GEC) в США Госдепартамент имеет мандат на разоблачение и противодействовать угрозам со стороны злонамеренных субъектов, которые используйте эту тактику. В этой области Россия продолжает быть главной угрозой", - отмечается в докладе.



Авторы доклада выделяют 5 основных аспектов (столпов) экосистемы российской дезинформации и пропаганды:

- официальные правительственные коммуникации (официальные информационные структуры органов власти, международных организаций и их аккаунты в соцсетях);

- финансируемое государством международное вещание, нацеленное как на отечественную, так и на зарубежную аудиторию;

развитие прокси-ресурсов для проведения вредоносных кибератак и наративного контента (глобальная торговля, языковые центры, распространение нарративной информации);

- вепонизация социальных сетей (использование социальных сетей в качестве оружия);

и дезинформация в киберпространстве.



В докладе Госдепа отмечается, что все «пять столпов» работают скоординировано, чем повышают уровень вредоносного контента.



Отмечается, что "эта экосистема отражает как источники дезинформации и пропаганды-официальные правительственные заявления, финансируемые государством средства массовой информации аутлеты, прокси-сайты, боты, фальшивые социальные сети персонажи, кибер-включенные дезинформационные операции, и т.д.—и разные тактики, что эти каналы использовать".



Большая часть отчета посвящена экосистеме сайтов, многие из которых, по мнению авторов доклада, «ориентированы на заговор» и «распространение пропаганды».



Отдельно уделено внимание теме "Мультипликативный эффект СМИ: как распространяется российская дезинформация и пропаганда".



В докладе также уделяется особое внимание о российской тактике использования голосов доверенных лиц, которые распространяют прокремлевскую дезинформацию и пропаганду.