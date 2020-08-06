 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
В мире     06.08.2020 10:15

Госдеп США опубликовал доклад о столпах российской дезинформации и пропаганды

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  США  Госдепартамент  доклад  Россия  дезинформация  пропаганда 

6 августа, Mossovetinfo.ru - Доклад «Столпы российской экосистемы дезинформации и пропаганды», подготовленный Центром глобального взаимодействия Госдепартамента США опубликован на официальном сайте Госдепартамента.

"Как специальный центр правительства США для противодействие иностранной дезинформации и пропаганде, Глобальный центр взаимодействия (GEC) в США Госдепартамент имеет мандат на разоблачение и противодействовать угрозам со стороны злонамеренных субъектов, которые используйте эту тактику. В этой области Россия продолжает быть главной угрозой", - отмечается в докладе.

Авторы доклада выделяют 5 основных аспектов (столпов) экосистемы российской дезинформации и пропаганды:
- официальные правительственные коммуникации (официальные информационные структуры органов власти, международных организаций и их аккаунты в соцсетях);
- финансируемое государством международное вещание, нацеленное как на отечественную, так и на зарубежную аудиторию;
развитие прокси-ресурсов для проведения вредоносных кибератак и наративного контента (глобальная торговля, языковые центры, распространение нарративной информации);
- вепонизация социальных сетей (использование социальных сетей в качестве оружия);
и дезинформация в киберпространстве.

В докладе Госдепа отмечается, что все «пять столпов» работают скоординировано, чем повышают уровень вредоносного контента.

Отмечается, что "эта экосистема отражает как источники дезинформации и пропаганды-официальные правительственные заявления, финансируемые государством средства массовой информации аутлеты, прокси-сайты, боты, фальшивые социальные сети персонажи, кибер-включенные дезинформационные операции, и т.д.—и разные тактики, что эти каналы использовать".

Большая часть отчета посвящена экосистеме сайтов, многие из которых, по мнению авторов доклада, «ориентированы на заговор» и «распространение пропаганды».

Отдельно уделено внимание теме "Мультипликативный эффект СМИ: как распространяется российская дезинформация и пропаганда".

В докладе также уделяется особое внимание о российской тактике использования голосов доверенных лиц, которые распространяют прокремлевскую дезинформацию и пропаганду.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
США  Госдепартамент  доклад  Россия  дезинформация  пропаганда 

Возврат к списку

Лента новостей

10:15 В мире Госдеп США опубликовал доклад о столпах российской дезинформации и пропаганды

10:00 Город (Москва и область) Пассажиры московского метро смогут получать бонусы за все типы купленных билетов

09:34 В России Около 600 километров федеральных трасс расширят в 23 регионах за три года - Хуснуллин

09:12 Общество Названы самые популярные у россиян курорты в августе

08:58 Город (Москва и область) ВДНХ станет площадкой для испытания инновационных разработок

Актуальные материалы

16:05 Общество Прокуратура выявила многочисленные нарушения в приюте для животных "Некрасовка"

11:15 Другое Хакеры продают данные россиян после электронного голосования по Конституции

09:15 Общество Роспотребнадзор разработал памятку с описанием часто встречающихся случаев мошенничества

10:26 Мнения Венедиктов разъяснил почему в эпоху транзита силовики мочат Собянина

12:23 Другое Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком»

09:16 В мире Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 продлится ещё долго - ВОЗ

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru