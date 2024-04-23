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В мире
28.04.2024, 09:54
Число пользователей сетевой литературы в Китае превысило 500 млн человек
28 апреля — Mossovetinfo.ru — По состоянию на конец 2023 года, число пользователей сетевой литературы в Китае составил...
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В мире
26.04.2024, 09:07
Глава МИД КНР провел переговоры с госсекретарем США
26 апреля — Mossovetinfo.ru — Министр иностранных дел КНР Ван И в пятницу в Пекине провел переговоры с государственн...
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В мире
23.04.2024, 08:55
Ливанская группировка "Хезболлах" выпустила 35 ракет по северу Израиля
23 апреля — Mossovetinfo.ru — Ливанская вооруженная группировка "Хезболлах" в понедельник вечером выпустила около 35 ...