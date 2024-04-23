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В мире     28.04.2024 09:54

Число пользователей сетевой литературы в Китае превысило 500 млн человек

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Теги:  Китай  КНР  чтение  книги  литература  воспитание  Си Цзиньпин 

28 апреля — Mossovetinfo.ru — По состоянию на конец 2023 года, число пользователей сетевой литературы в Китае составило более 500 млн человек. Об этом говорится в Синей книге о сетевой литературе КНР-2023, опубликованной в воскресенье Союзом писателей Китая, - сообщает Синьхуа.

Согласно Синей книге, к концу 2023 года в стране насчитывалось в общей сложности более 30 млн сетевых литературных произведений, при этом лишь за 2023 год их число выросло примерно на 2 млн.

В Синей книге отмечается, что плодотворные результаты были достигнуты в области публикации сетевых литературных произведений реалистического, исторического и научно-фантастического жанров.

В прошлом году общий доход 50 ведущих китайских платформ сетературы достиг 34 млрд юаней (около 4,78 млрд долл. США).

Данные с этих платформ также показывают, что за 2023 год в стране было зарегистрировано почти 2,5 млн новых авторов, что оказалось на 10 проц. больше в годовом выражении.

Кроме того, сетература Китая оказала значительное влияние на международную аудиторию. Объем зарубежного рынка китайской сетературы в 2023 году превысил 4 млрд юаней, и она привлекла почти 200 млн активных пользователей из разных стран и регионов мира.

Как ранее сообщало ИА МОССОВЕТ, первая конференция по продвижению чтения в общенародной среде состоялась в Китае в апреле 2022 года.

«Чтение — это важный способ приобретения знаний, совершенствования разума и развития нравственности. Оно пробуждает мысль человека, способствует формированию высоких идеалов и воспитанию в себе величия духа», - говорилось в письме Председателя КНР Си Цзиньпина по случаю открытия 1-й конференции по продвижению чтения в общенародной среде.

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Теги: 
Китай  КНР  чтение  книги  литература  воспитание  Си Цзиньпин 

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