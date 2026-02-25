 
Актуальные темы: переговоры
В мире     01.03.2026 09:24

Гостелевидение Ирана подтвердило смерть аятоллы Али Хаменеи. Объявлен 40-дневный траур

Теги:  аятоллы Али Хаменеи  смерть  траур  США  Израиль  удары  власть  смена 

1 марта — Mossovetinfo.ru — Многочисленные иранские государственные СМИ Ирана подтвердили смерть 86-летнего верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.

«Верховный лидер Ирана достиг мученической смерти», — сообщила в воскресенье утром государственная телекомпания IRIB после того, как США и Израиль заявили о гибели Хаменеи в результате серии совместных ударов по Ирану.

Правительство страны объявило 40 дней общенационального траура и 7 дней общенациональных выходных.

Также Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что были убиты командующий Корпусом стражей Исламской революции Ирана Мохаммед Пакпур, глава Минобороны Азиз Насирзаде, секретарь Совета безопасности Али Шамхани и еще четыре высокопоставленных военных чиновников Ирана.

Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Израиль назвал ее «Рычание льва». США — «Эпическая ярость».

Главной целью операции президент США Дональд Трамп назвал смену власти в Иране.

