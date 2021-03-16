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В мире     16.03.2021 18:21

Греция с 14 мая готова принимать российских туристов без ограничений

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Теги:  Греция  туристы  Россия 

16 марта. Mossovetinfo.ru – Греция с 14 мая готова принимать российских туристов без обязательного прохождения карантина и без ограничения в 500 человек в неделю, сообщает telegram-канал оперштаба Москвы, со ссылкой на директора представительства Греческой национальной туристической организации в СНГ Поликарпоса Эфстатиу.

Российским туристам для въезда в Грецию будет достаточно предъявить справку о вакцинации, либо отрицательный результат теста на коронавирус, либо справку о наличии антител в организме.

Греция открыла свои границы для россиян 7 сентября 2020 года. Однако при этом, действовало ограничение, за неделю в страну могли въехать не более 500 россиян.

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Карта места

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Теги: 
Греция  туристы  Россия 

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